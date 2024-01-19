بالصور.. في ظل غياب الوقود الكارو وسيلة نقل وانتقال بغزة

قصف وقتل ودمار، ومع كل ذلك -أيضا- حصار تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتمنع به وصول احتياجات الناس من الغذاء والدواء والوقود.

أزمة شح الوقود دفعت سكان غزة إلى العودة إلى الاعتماد على وسائل النقل البدائية؛ ومنها: عربات "الكارو"، تلك العربات الخشبية التي تجرها الحمير أو البغال أو الخيول، لعلها تساعد في تخفيف المعاناة عبر قضاء بعض الاحتياجات.

وفي الوقت نفسه، يستغلها بعض الناس كي تكون مصدر رزق له، عبر نقل الركاب والبضائع في ظل عدم إمكانية الاعتماد على السيارات إلا قليلا.

هذه العربات، تنقل الناس واحتياجاتهم، وتساعد -كذلك- في نقل الجرحى وإجلاء الشهداء، في ظل وضع مأساوي وصل فيه عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 24 ألف شهيد، ونحو 62 ألف جريح، فضلا عن نزوح أكثر من 85% (نحو مليون و900 ألف شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

وبعد أيام من اندلاع الحرب على غزة، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض حصار شامل على غزة، قائلا "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود" (سيصل للقطاع)، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

(رويترز)