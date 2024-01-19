القسام تقتل جنودا وتدمر دبابات للاحتلال والمعارك تحتدم في عدة محاور بغزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، أنها قتلت جنودا إسرائيليين ودمرت دبابات، في وقت تحتدم فيه المعارك في عدة محاور بقطاع غزة.

ففي بيانات نشرتها تباعا عبر تطبيق تليغرام، قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين ببندقية "الغول" شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت أنها دمرت 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوات شواظ شرق مدينة خان يونس أيضا.

وفي المنطقة نفسها، استهدف مقاتلو القسام دبابة ميركافا أخرى، بجوارها جنديان، بقذيفة الياسين 105، مما أدى لتدميرها ومقتلهما، بحسب ما ورد في أحد البيانات.

وفي محاور الاشتباكات بمدينة غزة، قالت الكتائب إنها استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وأوقعت أفرادها بن قتيل وجريح، كما استهدفت مبنى تحصن به جنود الاحتلال في حي الشيخ رضوان وأطلقت النار على جندي قربه وأصابته مباشرة.

وفي عملية منفصلة، استدرج مقاتلوها قوة إسرائيلية لفتحة نفق وفجروها في عدد من الجنود محققين إصابات مباشرة فيهم شرق حي التفاح.

كذلك استهدف مقاتلوها مبنى تحصنت فيه قوات خاصة إسرائيلية واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة، واستهدفوا دبابة بالقذائف المضادة للدروع جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استهدف مقاتلو الكتائب دبابة من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، وقنصوا جنديا ببندقية الغول، كما قصفوا حشودا لقوات الاحتلال المتوغلة شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون، وفق ما ورد في بيانات منفصلة.

وفي شمالي القطاع، أكد الجناح العسكري لحماس أنه استهدف قوة إسرائيلية شرق جباليا وفجر عبوة شواظ في قوة أخرى مما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الخميس أنها أوقعت نحو 40 جنديا إسرائيليا قتلى وجرحى، ودمرت 10 آليات، بينها ناقلتا جند ودبابات في محاور القتال بخان يونس ومدينة غزة وشرق جباليا.

كما بثت الجناح العسكري لحركة حماس أمس صورا قالت إنها لالتحام مقاتليها مع جيش الاحتلال وآلياته في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

بدورها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا لاستهداف مقاتليها حشودا عسكرية إسرائيلية شرق البريج.

معارك محتدمة

في غضون ذلك، تحتدم المعارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في خان يونس وأحياء بمدينة غزة وكذلك في محيط جباليا شمالي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باشتباكات ضارية تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وكانت كتائب القسام قالت إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال -الليلة الماضية وصباح اليوم- في مناطق عدة بالقطاع، بينها جباليا في الشمال خلال الليل وصباح اليوم الجمعة.

من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية شرق مدينة غزة، وكذلك في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، وفي خان يونس جنوبا.

واستؤنف القتال بوتيرة عالية شمالي قطاع غزة بعد أن ادعى الجيش الإسرائيلي مؤخرا أنه قوض القدرات القتالية لحركة حماس هناك.

وقد أعلن الجيش الإٍسرائيلي إصابة 19 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل جندي من لواء غفعاتي متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى والحرب الإٍسرائيلية التي تلتها على غزة إلى 530 قتيلا، بينهم 201 منذ بداية الحرب البرية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإٍسرائيلي هرتسي هليفي إن الجيش يقوم بتسريح بعض من قوات الاحتياط، بسبب حالة التوتر القائمة بين ميدان القتال ومتطلبات الحياة العادية، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاؤهم مجددا.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن الجيش الإسرائيلي دمر 16 أو 17 من بين 24 كتيبة قتالية لحماس في غزة، لكنه قال إن "تطهير" القطاع من مسلحي الحركة سيحتاج إلى أشهر عديدة أخرى.