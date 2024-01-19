الحوثيون يعلنون تعرض الحديدة لقصف أميركي بريطاني جديد

أفادت قناة تابعة لجماعة الحوثيين مساء الجمعة بأن مدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن تعرّضت لقصف أميركي بريطاني جديد، وذلك بعد أن أعلنت الجماعة استهداف سفينة أميركية في خليج عدن، وإصابتها بشكل مباشر.

وقالت قناة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن "عدوانا أميركيا بريطانيا يستهدف بغارتين منطقة الجبانة في مدينة الحديدة".

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن "الولايات المتحدة شنت ضربات، دفاعا عن النفس ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن".

وأعلن الحوثيون -في وقت مبكر اليوم- استهداف سفينة أميركية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة" مؤكدين أن "الإصابة كانت مباشرة". لكنّ الجيش الأميركي قال إن الصواريخ أخطأت هدفها.

وجاء ذلك بُعيد استهداف الجيش الأميركي صاروخين مضادين للسفن أعدّهما الحوثيون للإطلاق باتجاه الممر البحري المزدحم.

وقد شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة الماضية سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، قبل أن يستهدف الجيش الأميركي -في اليوم التالي وهذا الأسبوع- مجددا مواقع للحوثيين.

يأتي ذلك ردا على الهجمات التي نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر، وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها، دعما لقطاع غزة حيث تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ أسبوع، بات الحوثيون يستهدفون أيضا السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، ردا على ضربات هاتين الدولتين عليهم.