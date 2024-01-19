الجيش المصري يعلن إحباط عملية تهريب جديدة على الحدود مع إسرائيل

أعلن الجيش المصري إحباط عملية جديدة لتهريب المخدرات ومقتل 3 من المهربين على الحدود المصرية مع إسرائيل، في ثاني إعلان من نوعه خلال أسبوع.

وقال المتحدّث العسكري الرّسمي للقوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ -أمس الخميس- إن الجيش المصري أحبط "محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي 300 كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع" على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، حيث أعلنت السلطات المصرية أعلنت -الثلاثاء الماضي- أنها أحبطت محاولة مشابهة بالقرب من معبر حدودي مع إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين والقبض على 6 آخرين.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -الثلاثاء الماضي- أن قواته أطلقت النار على مسلحين في المنطقة الحدودية مع مصر قرب العوجة، مؤكدا إصابة أحد جنوده في الاشتباك.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

كما تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر، ورجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المشتبه فيهم كانوا يحاولون تهريب مخدرات لإسرائيل.

ونقلت حسابات فلسطينية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في تلك الاشتباكات.