مغردون يتساءلون عن المستفيد من التوتر بين إيران وباكستان؟

ماذا يحدث بين باكستان وإيران؟ ومن المستفيد من إشعال الفتنة بين البلدين؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير طرحها رواد شبكات التواصل بعد أن نفذت باكستان -صباح اليوم الخميس- مجموعة من الغارات ضد مخابئ من وصفتهم بالإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، في إشارة إلى ما تسمى جماعة "جيش تحرير بلوشستان" المسلحة داخل إيران.

القصف جاء بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات ضد ما يعرف بـ"جيش العدل" داخل الأراضي الباكستانية والمدرج على قائمة الإرهاب الإيرانية.

وقالت الخارجية الباكستانية -في بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل- إن "باكستان نفذت سلسلة ضربات عسكرية على مخابئ الإرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني"، وأضاف البيان أن القصف أدى إلى "قتل عدد من الإرهابيين خلال العملية الاستخباراتية".

وأشار البيان إلى أن باكستان تحترم احتراما كاملا سيادة إيران، وكان الهدف من العملية تحقيق أمن باكستان والمصلحة الوطنية التي لها أهمية قصوى ولا يمكن المساس بها.

ونشر ناشطون من أهالي المنطقة صورا ومقاطع فيديو تظهر آثار القصف الباكستاني الذي استهدف مدينة سراوان والمناطق الحدودية بين إيران وباكستان.

تصاویری از تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در شهرستان سراوان و مناطق مرزی که بر اثر حملات موشکی ارتش پاکستان کاملا تخريب شدند.

پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲،#بلوچستان #سراوان pic.twitter.com/F0cFUMKsdh — حسام بلوچ (@balochestan1422) January 18, 2024

وأثار القصف المتبادل بين الدولتين الجارتين حالة من الجدل بين جمهور منصات التواصل في العالم العربي حول المستفيد من خلق توترات في المنطقة في ظل وجود حرب إبادة تشنها حكومة الاحتلال على أهالي غزة منذ أكثر من 100 يوم.

وقال مغردون إن القوى العالمية تريد "صرف النظر عن جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بإثارة الفتنة بين دولتين مسلمتين! إيران ضربت باكستان وباكستان ردت على إيران.. من المستفيد" من هذا التوتر والتصعيد، حسب تساؤل أحدهم.

القوى العالمية الظاهرة والخفية تريد صرف النظر عن جرائم ومجازر الصهاينة في غزة !!!

فأثارت فتنة بين المسلمين !!!

ايران ضربت باكستان و باكستان ردت على ايران .. بالله من المستفيد ؟؟

وايضا صنعوا شرباكه دخلت فيها العراق وسوريا وايران …. والله المستعان

أصحوا يا مسلمين !!

الله الحافظ — د. خالد الشرف (@drkhalidsharaf) January 18, 2024

وعبّر بعض المتابعين عن رفضهم القصف المتبادل بين إيران وباكستان، وطالبوا بتوجيه سلاح الدولتين لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها المستمر على القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

شخصيا أرفض أن يكون هناك اعتداء من قبل إيران أو باكستان على أراضي أي من الدولتين.. إلى اخوتنا في الدولتين المسلمتين الجارتين.. سلاحكم يجب أن يتوجه إلى عدو الأمة الكيان الصهيوني وبس.

نناشدكم ان توقفوا أي تصعيد.. فامريكا تريد حربا بينكم.. لكي تشغلكم عن القضية الأم فلسطين فلاتتركوا… — عبدالغني علي الزبيدي (@Abdlgni_AZubidi) January 18, 2024

في حين رأى آخرون أن الرد الباكستاني جاء ضمن قواعد رد الاعتبار والاشتباك، وأضافوا أن بيان الخارجية الباكستانية واضح أنه لا نية لدى إسلام آباد للتصعيد عسكريا، مضيفين أن الساعات والأيام المقبلة ستحدد هل سيتم إنهاء الملف عبر الدبلوماسية كما حدث أكثر من مرة في الماضي.

– الهجوم الباكستاني يمكن وصفه ضمن قواعد الإشتباك وبناء على بيان الخارجية الباكستانية لا نية لدى إسلام آباد للتصعيد عسكريا – الساعات والأيام المقبلة ستحدد هل سيتم انهاء الملف عبر الدبلوماسية كما حصل اكثر من مرة في الماضي او ضربات محدودة متبادلة كما حصل خلال هذه الأيام — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) January 18, 2024

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن عدد قتلى الهجمات الباكستانية على سراوان ارتفع إلى 9.

وتقع محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران على الحدود مع كل من أفغانستان وباكستان، وتتكون من 7 أقاليم تتوزع على جزأين، هما سيستان في الشمال وبلوشستان في الجنوب، وتمتد على مساحة 178 ألفا و431 كيلومترا مربعا.

ويقطن سيستان وبلوشستان أغلبية بلوشية سنية، وتعد ثانية المحافظات الإيرانية الكبرى من حيث المساحة الجغرافية. عاصمتها مدينة زاهدان، وتبعد 1600 كيلومتر عن العاصمة طهران.