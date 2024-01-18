أخبار|سوريا

طفلة سورية تشكو للعالم المعاناة في مخيمات الشمال

مع استمرار المنخفض الجوي.. السيول تتسبب بأضرار بالغة في خيام النزوح بإدلب
المنخفض الجوي يستمر والسيول تتسبب بأضرار بالغة في خيام النزوح بإدلب (الجزيرة)
18/1/2024-|آخر تحديث: 18/1/202401:14 م (بتوقيت مكة المكرمة)

"طقت روحي من هاي العيشة" بهذه الكلمات المؤثرة عبرت طفلة سورية عن المعاناة التي تعيشها في مخيمات الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

ونشر الصحفي السوري "جميل الحسن" الثلاثاء فيديو عبر صفحته على إنستغرام، ظهرت فيه الطفلة تشكو من البرد وصعوبة المعيشة داخل المخيمات خاصة مع دخول الشتاء والبرد القارس، وافتقارهم لأبسط متطلبات الحياة.

الفيديو لقي تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الذين تعاطفوا مع البنت التي تروي ببراءة المعاناة التي تعيشها وبكلمات مؤثرة رغم صغر سنها.

وتساءل بعض المتابعين عن استمرار سوء الأوضاع بالمخيمات رغم طول مدة بقاء الناس فيها، وعن دور الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة في حل أزمة النازحين ومعاناتهم مع قدوم الشتاء.

وطالب آخرون بضرورة إيجاد حلول مناسبة أو العمل عليها من أجل التخفيف من معاناة النازحين بالشمال الغربي السوري.

ونشر الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" -عبر حساباته على منصات التواصل- فيديوهات تبين السيول تجرف عددا من الخيام، والأضرار التي خلفتها الأمطار في المخيمات.

وتشهد مناطق شمال غربي سوريا منخفضاً جوياً بدأ تأثيره أول أمس بهطول أمطار غزيرة، تسببت بسيول جارفة وفيضان لنهر العاصي الذي ارتفع منسوب مياهه، مما أدى لأضرارٍ كبيرة بالمخيمات، وإغلاق بعض الطرقات، وغمرت المياه الأراضي الزراعية كما خلفت أضرارا في أكثر من 525 خيمةً ضمن 43 مخيماً للمهجرين والناجين من الزلزال، حسب ما نشره الدفاع المدني السوري.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي