طفلة سورية تشكو للعالم المعاناة في مخيمات الشمال

"طقت روحي من هاي العيشة" بهذه الكلمات المؤثرة عبرت طفلة سورية عن المعاناة التي تعيشها في مخيمات الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

ونشر الصحفي السوري "جميل الحسن" الثلاثاء فيديو عبر صفحته على إنستغرام، ظهرت فيه الطفلة تشكو من البرد وصعوبة المعيشة داخل المخيمات خاصة مع دخول الشتاء والبرد القارس، وافتقارهم لأبسط متطلبات الحياة.

طقت روحي من هالعيشة 😔 pic.twitter.com/KUHes2n6Bw — جميل الحسن (@Jamil_Alhasaan) January 17, 2024

الفيديو لقي تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الذين تعاطفوا مع البنت التي تروي ببراءة المعاناة التي تعيشها وبكلمات مؤثرة رغم صغر سنها.

وتساءل بعض المتابعين عن استمرار سوء الأوضاع بالمخيمات رغم طول مدة بقاء الناس فيها، وعن دور الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة في حل أزمة النازحين ومعاناتهم مع قدوم الشتاء.

وطالب آخرون بضرورة إيجاد حلول مناسبة أو العمل عليها من أجل التخفيف من معاناة النازحين بالشمال الغربي السوري.

طفلة سورية بريئة في مخيم للاجئين تشكُ من صعوبة العيش والبرد وتقول "ملينا من هالعيشه" شوفونا ياناس ! كلامها مؤثر لاحول ولا قوة الا بالله. — سامي المرشد (@almorshids) January 17, 2024

أزمة الشتاء الخانقة تجتاح مخيمات الشمال السوري

من حالات اختناق إلى احتراق إلى غرق وفيضانات تجرف معها خيامهم الهشة

ولا رثاء لحالهم سوى حسبنا الله ونعم الوكيل..#مخيمات_الشمال_السوري pic.twitter.com/eIngOspzcC — Yasmine Al-Maraweya (@jasminem_al) January 18, 2024

ونشر الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" -عبر حساباته على منصات التواصل- فيديوهات تبين السيول تجرف عددا من الخيام، والأضرار التي خلفتها الأمطار في المخيمات.

سيول جرت فأغرقت خيامهم، نجوا من السيل لكنهم فقدوا ملاذهم.

جريان السيول في منطقة الزوف غربي #إدلب وجرفها لبعض الخيام القريبة من مجرى النهر.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/lShvsmD8hq — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 17, 2024

وتشهد مناطق شمال غربي سوريا منخفضاً جوياً بدأ تأثيره أول أمس بهطول أمطار غزيرة، تسببت بسيول جارفة وفيضان لنهر العاصي الذي ارتفع منسوب مياهه، مما أدى لأضرارٍ كبيرة بالمخيمات، وإغلاق بعض الطرقات، وغمرت المياه الأراضي الزراعية كما خلفت أضرارا في أكثر من 525 خيمةً ضمن 43 مخيماً للمهجرين والناجين من الزلزال، حسب ما نشره الدفاع المدني السوري.