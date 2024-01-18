غارات جديدة تستهدف الحوثيين في اليمن

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ، فجر اليوم الخميس، جولة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وذلك بعد ساعات من استهداف سفينة أميركية في خليج عدن.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم)، في بيان، إنه تم قصف 14 منصة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أنّ "هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطرا داهما على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة".

بدوره، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن القوات الأميركية شنت ضربات ضد منصات صاروخية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن قرابة الساعة الثانية فجرا بتوقيت صنعاء.

واعتبر المسؤول أن القوات الأميركية مارست ما وصفه "بحقها المكتسب في الدفاع عن النفس" بشنها الضربات الأخيرة، وفق تعبيره.

من جانبها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن قصفا أميركيا بريطانيا استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

استهداف سفينة جديدة

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الأميركي إن طائرة مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن سفينة تجارية مملوكة لشركة أميركية، تعرضت لهجوم من أراض تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، بعد ساعات من إعادة إدراج واشنطن الحوثيين على قائمة الإرهاب.

وأوضح المسؤول الأميركي للجزيرة أن الهجوم أصاب السفينة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح في الوقت الحالي عن السلاح المستخدم والأضرار أو الإصابات المحتملة.

ولاحقا، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفينة (جينكو بيكاردي) الأميركية في خليج عدن.

من جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بُعد 66 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، مضيفة في مذكرة استشارية أن الربان أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم بطائرة مسيّرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، كما أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا، حسب الهيئة.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدق الله العظيم انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ… pic.twitter.com/S1qJaAOdgH — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 17, 2024

على قائمة الإرهاب

ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن أعادت إدراج الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية عالمية".

وقال سوليفان إن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني، وأوضح أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

والأسبوع الماضي، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية ضد مواقع لجماعة الحوثي في اليمن، ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل وأخرى أميركية تدعم تل أبيب في حربها المستمرة على قطاع غزة.