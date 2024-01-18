الغضب يعتري جنود الاحتلال لتقليص منحهم

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وجود حالة من الغضب بين جنود وحدة المسح التابعة لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وذلك بعد تقليص المنحة المخصصة لهم.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المنحة قلصت إلى ألفي شيكل (نحو 500 دولار) بدلا من 4 آلاف (نحو ألف دولار) المخصصة لجنود الاحتياط.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن وحدة المسح مسؤولة عن تحديد مكان الجثث ونقلها، وجمع أشلاء الجنود في غزة.

يُذكر أن وزارة المالية سجلت عجزا بالميزانية بقيمة 6 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب على غزة.

وقال الوزير بتسلئيل سموتريتش إن الخسائر المباشرة لهذه لحرب تبلغ 246 مليون دولار يوميا، بدون احتساب الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد.