اليونيسيف: قطاع غزة أخطر مكان في العالم للأطفال

وصف تيد شيبان نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال، وقال إن وضعه تحوّل من كارثي إلى شبه الانهيار.

وقال شيبان للجزيرة -عقب إنهاء زيارته غزة- إن أكثر من 220 ألف شخص في شمال القطاع لا يحصلون على المياه النظيفة، وبالكاد يتوفر لديهم أي طعام، وآلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية والمرض.

وأضاف شيبان أن 70% من قتلى الحرب في غزة هم نساء وأطفال، معتبرا أنها نسبة غير مسبوقة. ودعا إلى ضرورة وقف الحرب، مشيرا إلى أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا بسبب الوفيات الناجمة عن المرض أو الجوع.

وبينما أشار نائب المديرة التنفيذية لليونيسيف إلى أن الأطفال في غزة يفتقرون للعلاجات التي تحميهم من بتر أطرافهم، دعا إلى وقف قتل الأطفال فورا.

وقال شيبان "نحن بحاجة إلى الدخول لجميع المناطق في قطاع غزة، كما نحتاج إلى مزيد من التجهيزات والمعدات وإلى الوصول إلى شمالي القطاع، ونحتاج أيضا للسماح بدخول السلع إلى القطاع"، معتبرا أن ذلك حق بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار شيبان إلى أن هناك 1.9 مليون نازح في غزة معظمهم لم يتمكن من أخذ أي أمتعة معه.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى اليوم الخميس 24 ألفا و620 شهيدا، و61 ألفا و830 مصابا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.