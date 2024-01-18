البنتاغون: لسنا في حرب مع الحوثيين

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس إن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الحوثيين لكنها ستواصل توجيه ضربات لهم، في حين أعلنت الجماعة تصميمها على مواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وصرح متحدث باسم البنتاغون "لا نسعى لحرب مع الحوثيين ولا نعتقد أننا في حرب معهم".

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات التي وجهتها قواته للحوثيين قد لا توقفهم، لكنه أكد أن بلاده مستمرة في تنفيذها.

وتأتي هذه التصريحات من واشنطن بعد ساعات من إعلان القيادة الوسطى الأميركية تنفيذ ضربات استهدفت 14 صاروخا -بينها صاروخان مضادان للسفن- كانت معدة للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن فجر اليوم الخميس.

وقالت القيادة الوسطى -في بيان- إن الصواريخ المستهدفة كانت تمثل تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.

كما أكدت أن هذه الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم على الشحن الدولي.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد قالت إن الطائرات الأميركية والبريطانية استهدفت فجر الخميس مواقع عدة في محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

ونُفذت أولى عمليات القصف لمواقع في اليمن فجر الجمعة الماضية بمشاركة أميركية بريطانية، وذلك بعد أقل من شهر من تشكيل تحالف دولي لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر وباب المندب.

وتأتي التطورات الجديدة بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي استهداف سفينة تجارية أميركية في خليج عدن، وإعادة تصنيف واشنطن الجماعة "منظمة إرهابية عالمية".

حادث جديد

في غضون ذلك، قال مصدر عسكري يمني للجزيرة إن قوات أنصار الله (الحوثيين) استهدفت سفينة أميركية بالقرب من سواحل المكلا اليمنية.

من جهته، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن واشنطن تتابع حدثا أمنيا يتعلق بهجوم على سفينة من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 85 ميلا جنوب شرق مدينة الشحر بمحافظة حضرموت (جنوبي شرقي اليمن).

وقبل ذلك، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن ناقلة مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب 4 طائرات مسيرة منها وإحاطتها على بعد نحو 87 ميلا جنوبي شرقي المكلا باليمن.

وأضافت الشركة -في مذكرة تحذيرية- أنه تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيرة في الماء، وأكدت عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات، مشيرة إلى أن الناقلة لم تتضرر وواصلت رحلتها.

الحوثي يتحدى

في الأثناء، قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي -في كلمة بثها التلفزيون- إن اليمن سيواصل دعمه للشعب الفلسطيني والضغط بجميع الوسائل لتحرير غزة، بما في ذلك الاستمرار في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل.

من جهته، قال متحدث باسم الحوثيين إن استمرار ما وصفه بالعدوان الأميركي البريطاني لن يمنعهم من مواصلة إسناد الفلسطينيين وغزة.

وأضاف المتحدث أن حرية الملاحة متاحة لجميع السفن "ما عدا سفن العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وفق تعبيره.

وفي الأسابيع الماضية، أعلن الجيش الأميركي أنه اعترض عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.