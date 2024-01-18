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إصابة 7 جنود من البحرية الإسرائيلية إثر انقلاب زورق حربي قبالة شواطئ عسقلان

18/1/2024-|آخر تحديث: 18/1/202401:03 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة