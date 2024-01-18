إصابة فلسطينيين في اقتحامات جديدة لقوات الاحتلال بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الخميس- حملة اقتحامات استهدفت عدة مدن في الضفة الغربية، وفرضت حصارا على بعض المناطق واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين مما أسفر عن إصابات.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 7 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن قوات الاحتلال حققت مع المئات من سكان المخيم، وفرضت حصارا على الموقع من كافة الاتجاهات وداهمت عدة أحياء واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين، قبل أن تنسحب في وقت لاحق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي الخليل، ودفعت بتعزيزات عسكرية بينما اعتلى جنودها من القناصة أسطح المباني وسط البلدة. واندلعت مواجهات بين تلك القوات وشبان فلسطينيين أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتزامنا مع الاقتحام، جابت مسيرة شوارع البلدة للتنديد بما تقوم به قوات الاحتلال. ويعد اقتحام بني نعيم هو الثاني بعد الاقتحام الذي نفذته إسرائيل فجر أمس وداهمت خلاله منازل منفذي عملية رعنانا شمال تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 18 آخرين، واعتقال منفذي العملية اللذين ينتميان إلى عائلة زيدات في بني نعيم.

ومن جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إن سلسلة الاقتحامات شملت مخيم العروب جنوبي الضفة المحتلة، ومدينة قلقيلية في الشمال.

وشهدت مدينة نابلس شمالي الضفة اقتحامات من محوريها الشرقي والغربي، وسيرت قوات الاحتلال دورياتها في المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت زواتا (غرب نابلس) ودهمت عدة أحياء في البلدة مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المقتحمة تخللها إلقاء القنابل المضيئة في سماء البلدة، وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع نحو آليات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

في سياق متصل، قال مراسل الجزيرة إن مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شهد اشتباكات وانفجارات عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اغتيالات وتحذيرات أمنية

وكان 5 فلسطينيين قد استشهدوا، أمس، في قصف بطائرة إسرائيلية مسيّرة على سيارة في مخيم طولكرم شمال الضفة. بينما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة اثنين من أفراد طواقمه جراء استهداف جيش الاحتلال سيارة إسعاف بالمخيم.

وفي نابلس، اغتال الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بقصف شنته مسيّرة على سيارتهم. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن قوات الاحتلال احتجزت جثامين عدد من الشهداء الذين كانوا داخل السيارة المستهدَفة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس، وإن أشلاء متفحمة لشهيد واحد وصلت مستشفى رفيديا في نابلس، بعد أن إسرائيل طواقم الإسعاف من الاقتراب من السيارة المستهدَفة.

وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والتصعيد بالضفة المحتلة، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الوضع هناك "على شفا الانفجار".

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى" وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كثف الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مخلفا أكثر من 365 شهيدا ونحو 4200 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد خلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم أكثر من 24 ألف شهيد، و61 ألف مصاب، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص) إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات.