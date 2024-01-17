16 مجزرة جديدة في غزة والاحتلال يكثف قصف رفح وخان يونس

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 24 ألف شهيد، وأوضحت أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تواصلت الغارات على مناطق مختلفة، واستهدفت أشدها رفح وخان يونس.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة التي بلغت يومها الـ103 ارتفع إلى 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا.

وتحدثت عن وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي السياق، انتشلت طواقم الدفاع المدني أكثر من 25 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، وأفاد مراسل الجزيرة بنقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 7 شهداء بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر.

وكانت آليات الاحتلال قد توغلت الليلة الماضية قرب مستشفى ناصر في خان يونس، وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة قيام آليات الاحتلال بنبش مقبرة الحي النمساوي وتدميرها قبل انسحابها من المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات الاحتلال قصفت منطقة البطن السمين غرب خان يونس، مما أسفر عن أضرار بشرية ومادية كبيرة. ويأتي هذا في ظل عجز الدفاع المدني والطواقم الطبية عن انتشال وإسعاف الجرحى.

وفي رفح استشهد 4 فلسطينيين -بينهم طفلان- جراء غارات جوية على منزل في مخيم الشابورة للاجئين، ونقلت جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح، فيما جرى تحويل الإصابات الخطيرة إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.

وفي مخيم مدينة دير البلح وسط قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحولي.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطي احتياط في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعترف بهم إلى 525 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبينما قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات تجري بين المقاومة وقوات الاحتلال في شرق جباليا شمالي غزة أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 جنوب خان يونس.

وأكدت القسام أن مقاتليها استهدفوا 5 آليات إسرائيلية بين دبابات وجرافات عسكرية وناقلات جند غرب تل الهوى وشمال الشيخ رضوان في مدينة غزة، وكذلك بمدينة خان يونس حيث اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من مسافة صفر.

وبثت كتائب القسام صورا قالت إنها لاستهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.