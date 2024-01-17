محادثات هندية إيرانية حول هجمات البحر الأحمر

قال مصدر بالحكومة الهندية -اليوم الأربعاء- إن الهند تجري محادثات دبلوماسية مع إيران حول الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر.

وزار وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار طهران هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وقال -يوم الاثنين- إن المناقشات تناولت الوضع في البحر الأحمر والهجمات التي أدت إلى تعطيل الملاحة في الممر البحري الدولي.

وفي سياق آخر، أشار المصدر -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- إلى أن القطاع المصرفي الهندي سيسهل على المُصدّرين المتضررين من تعطل الملاحة بالبحر الأحمر الحصول على ائتمان.

يذكر أن مسؤولين في قطاع التصدير الهندي، منهم رئيس أحد اتحادات المصدرين، قالوا أمس الثلاثاء إن تكلفة الصادرات زادت بأكثر من الضعفين بسبب التوتر في البحر الأحمر، إذ ارتفعت كلفة شحن حاوية 24 قدما من الهند إلى أماكن في أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى 1500 دولار، مقارنة بـ600 دولار قبل التوتر في البحر الأحمر.

وتشير تقديرات الحكومة الهندية إلى أن نحو 80% من تجارة السلع الهندية مع أوروبا، التي تقدر بنحو 14 مليار دولار شهريا، تمر عادة عبر البحر الأحمر.

وقال رئيس مجلس ترويج الصادرات الهندسية في الهند آرون كومار جاروديا، أمس الثلاثاء، إن الصادرات الهندية التي لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار ستتضرر في السنة المالية التي ستنتهي في مارس/آذار 2024، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأخير في تسليم الطلبيات.

وكانت البحرية الهندية أعلنت -في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري- أن قوة خاصة تابعة لها صعدت على متن سفينة الشحن "ليلا نورفولك" في بحر العرب قبالة الصومال بعد أن وجهت نداء استغاثة بسبب تعرضها لمحاولة خطف.

وكان التوتر في البحر الأحمر بدأ منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما هددت جماعة الحوثي السفن الإسرائيلية، أو تلك التي تحمل بضائع إسرائيلية بمنعها من المرور عبر باب المندب والبحر الأحمر، وذلك نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 103 أيام، وأدى لاستشهاد أكثر من 24 ألفا و448 فلسطينيا، وإصابة 61 ألفا و504 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وقال مصدّرون إن 95% من السفن غيّرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح جنوب قارة أفريقيا، مما زاد مسافة الرحلات من الهند من 4 آلاف إلى 6 آلاف ميل بحري، ومدتها من 14 إلى 20 يوما منذ أن بدأ الحوثيون مهاجمة السفن.