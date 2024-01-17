مبتوري الأطراف وعلى كراسٍٍ متحركة.. فيديو يكشف نوعية إصابات جنود الاحتلال في غزة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من داخل مستشفى تل هاشومير، وسط إسرائيل، أثناء زيارة مغنٍّ إسرائيلي لجنود إسرائيليين ممن تعرضوا لإصابات خلال تواجدهم في قطاع غزة، وكشف الفيديو حجم ونوعية الإصابات التي يعانيها جنود الاحتلال بعد عودتهم من معارك غزة.

وظهر في الفيديو العديد من جنود الاحتلال مبتوري الأطراف السفلية والعلوية، حيث تم بتر أيدي بعضهم وأقدام أو سيقان الآخرين، كما ظهر بعضهم على كراسٍ متحركة، غير قادرين على الحركة.

وظهر في الفيديو جنود مستلقين على الأسرة نتيجة لبترٍ في عدد من الأطراف، إضافة لظهور آخرين مصابين بتشوهات في وجوههم، أو جروح غائرة في أجزاء مختلفة من أجسادهم.