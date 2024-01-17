شهيد بقصف مسيّرة إسرائيلية شرقي نابلس

استشهد فلسطيني على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، بقصف مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة في شارع القدس قرب مفترق مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة حيث المركبة المستهدفة ومنعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان وأطلقت النار بشكل مباشر عليها.

وأضاف الهلال الأحمر لاحقا أن طواقمه تمكنت من انتشال أشلاء شهيد في موقع قصف المركبة بمخيم بلاطة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس الواقعة شمالي الضفة الغربية.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال صادرت المركبة التي قصفتها في شارع القدس بمحاذاة مخيم بلاطة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها شبكات محلية على مواقع التواصل اشتعال النيران في المركبة المستهدفة قرب مخيم بلاطة شرقي نابلس، دون أن يعرف على الفور المستهدف بالقصف.

اشتعال النيران بالمركبة التي قصفها الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/2d1mqIlWEj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 17, 2024

اقتحامات مكثفة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية وداهمت عددا من المنازل فيها.

فقد اقتحمت منطقة رأس الجورة، ودير بحة، والجلدة بمدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وروعت سكانها، واعتقلت فلسطينيا.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، ونفذت عمليات تفتيش واسعة، تخللها الاعتداء على فلسطينيين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم أيضا حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وأغلقت بآلياتها الطرق والمفترقات المؤدية إلى الحي، فيما داهم جنود الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيّرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز.

ومنذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأسفرت منذ ذلك الحين عن استشهاد أكثر من 350 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 5 آلاف آخرين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام، بينما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الوضع في الضفة الغربية على شفا الانفجار.