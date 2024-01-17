انطلقت مساء اليوم الأربعاء 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي، ودوّت صفارات الإنذار في 10 بلدات إسرائيلية على الأقل، على طول الشريط الحدودي مع لبنان، حسب مراسل الجزيرة.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت مجموعة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا، وذلك بعد ليلة هادئة نسبيا على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

في المقابل قالت مصادر لبنانية وإسرائيلية إن إسرائيل شنت سلسلة مكثفة من الضربات الجوية على وادي السلوقي في جنوب لبنان، وذلك بعد اعتراف نادر منها بتنفيذ عملية خاصة على الحدود.

وقالت مصادر أمنية لبنانية لرويترز إن وادي السلوقي تعرض لما لا يقل عن 16 غارة جوية على نحو سريع ومتتالٍ، ووصفت هذه الضربات بأنها "أكثر قصف مكثف لموقع واحد"، منذ بدء القتال في المنطقة الحدودية قبل 3 أشهر.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ "غارات جوية ومدفعية" على مواقع حزب الله والبنية التحتية للأسلحة في وادي السلوقي، الذي تغطيه الغابات "في وقت قصير جدا".

وأضاف أن قواته الخاصة شنت ضربة في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان "للقضاء على تهديد"، وأن طائراته قصفت -أيضا- منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحزب الله في المنطقة.

ونادرا ما يعترف الجيش الإسرائيلي بعمليات قواته الخاصة، ولم يذكر تحديدا أين تمت العملية، أو نوع التهديد الذي تمت مواجهته.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا يوميا متقطعا مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.

تداعيات كارثية

على صعيد آخر، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم من أن أي "مواجهة شاملة" بين إسرائيل ولبنان ستكون "كارثية تماما" في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد غوتيريش في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة.

وقال إن "اتساع رقعة (القتال) الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمرا كارثيا تماما. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن".

وأضاف أنه "من المهم للغاية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة" مؤكدا أن "التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني هو أمر غاية في الأهمية".

وكرّر غوتيريش دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وقال "أعتقد أن الوضع الحالي أظهر بأن حل الدولتين هو الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة".