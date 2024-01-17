بالفيديو.. القسام والسرايا تستهدفان آليات الاحتلال وسط القطاع وشماله

بثت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة -اليوم الأربعاء- مشاهد جديدة من عملياتها ضد آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة بمحاور مختلفة في قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشهد استهداف دبابة "ميركافا 3″، شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأظهر المشهد خروج أحد مقاتلي القسام من فوهة أحد الأنفاق، في طريقه لاتخاذ وضعية قتالية مناسبة، قبل أن يستهدف الدبابة بقذيفة "الياسين 105".

كما عرضت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من استهداف آليات الاحتلال بقذائف مضادة للدروع، في محاور التقدم شمالي القطاع ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.