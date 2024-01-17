حكومة جديدة بالكويت وأول وزير خارجية من خارج الأسرة الحاكمة

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء تشكيل حكومة جديدة تتضمن 13 وزيرا برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، جاء ذلك في مرسوم أميري بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وفي خطوة تاريخية، تم تعيين عبد الله علي اليحيى وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة، ليصبح بذلك أول وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة.

وتم تعيين فهد الصباح وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، فيما عيّن عماد العتيقي وزيرا للنفط، وكلاهما يشغلان منصبي نائبي رئيس مجلس الوزراء.

وأفادت صحيفة "الجريدة الكويتية" بأن الحكومة الجديدة شهدت تعيين 10 وزراء جدد، فيما حافظ العوضي والمالك وعبد الرحمن المطيري على مناصبهم الوزارية السابقة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أشار رئيس الحكومة الجديدة إلى التحديات والتطلعات الكبيرة التي تواجههم، والتي تتطلب تحمل مسؤوليات ثقيلة في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الكويت.