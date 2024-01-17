اقتحامات في الضفة وشهداء بقصف مسيّرة على نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة وداهمت عددا من المنازل فيها، فيما قصفت مسيّرة إسرائيلية مركبة في نابلس، مما خلّف شهداء وجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عددا من الشبان استشهدوا في قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة، لسيارة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس .

ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن "طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، دون معرفة أي تفاصيل عن مصابين أو شهداء، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان".

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنها تمكنت من "الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وتم انتشال جثمان".

وأضافت الوكالة الرسمية أن الجيش احتجز جثامين شبان آخرين قبل انسحابه.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وحاصرت البلدة القديمة وحي رام الله التحتا وداهمت منازل فيهما.

كما استهدف الاحتلال مناطق رأس الجورة ودير بحة والجلدة في مدينة الخليل، وداهم عددا من المنازل وفتشها واعتقل فلسطينيا.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، ونفذت عمليات تفتيش واسعة تخللها الاعتداء على فلسطينيين.

اشتعال النيران بالمركبة التي قصفها الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/2d1mqIlWEj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 17, 2024

مداهمات

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء أيضا حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وأغلقت بآلياتها الطرق والمفترقات المؤدية إلى الحي، فيما داهم جنود الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيّرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز.

وأصيب 3 فلسطينيين أمس الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شمال ووسط الضفة الغربية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام، فيما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الوضع في الضفة الغربية على شفا الانفجار.

ومنذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة كثف الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مخلفا 355 شهيدا ونحو 4200 جريح حتى أمس الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم 24 ألفا و285 شهيدا و61 ألفا و154 مصابا حتى أمس الثلاثاء، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.