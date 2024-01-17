صرح مكتب شؤون تايوان في الصين، اليوم الأربعاء، أن نتائج الانتخابات التي جرت في تايوان لا تؤثر على الحقيقة الأساسية بأن الجزيرة هي جزء من الأراضي الصينية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمكتب شؤون تايوان تشين بن خوا -في مؤتمر صحفي في بكين- أن نتائج الانتخابات لا يمكن أن تعوق الطريق نحو الوحدة.

من جهتها، رفضت الحكومة التايوانية مطالبات الصين بالسيادة على الجزيرة. وعلى الرغم من ذلك، فإنها قدمت مرارا اقتراحات لإجراء محادثات، لكن هذه الدعوات تلقت الرفض من الجانب الصيني. في المقابل، قالت بكين إن المحادثات لن تتم إلا إذا اعترفت تايوان بأن مضيق تايوان يشكل جزءا من "الصين الواحدة"، وهو ما رفضته الحكومة التايوانية.

وانتخب التايوانيون السبت الماضي لاي تشينج-تي، من حزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، رئيسا جديدا للبلاد، الذي تعده الصين انفصاليا خطيرا.

موقف الصين

وأكدت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عدم التنازل عن استخدام القوة للسيطرة على تايوان بغرض التصدي للتدخل الأجنبي وعدد صغير من الانفصاليين في الجزيرة. وأشارت إلى أن هذا لا يعني أن الصين تسعى لاستهداف المواطنين في تايوان بتاتا.

وأضاف تشين أن الرأي العام في تايوان يسعى إلى السلام بدلا من الحرب، ويدعم التبادلات بدلا من الانعزال، مع تكرار دعوته لـ"إسقاط" حزب التقدم الديمقراطي.

وأفاد بأنه إذا استمر الحزب في الالتفاف على الطريق الذي يسعى من خلاله إلى استفزازات "الاستقلال"، فإن ذلك سيعرض تايوان لمخاطر جسيمة وسيلحق ضررا خطيرا على الوضع في تايوان.