إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وجندي في معارك غزة

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي في معارك، شمال قطاع غزة الليلة الماضية، تزامنا مع تواصل الاشتباكات في مناطق بالقطاع.

وشهدت مدينة خان يونس (جنوبي القطاع) اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل ضوئية في أجواء المستشفى، تزامنا مع قصف مدفعي مستمر من قبل الاحتلال في محيط المستشفى.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا جنوب القطاع.

كما أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في النقب أنه استقبل 15 جنديا يوم الاثنين جراء المعارك في غزة، بينما أعلن الجيش إصابة 18 من جنوده وضباطه جراء القتال في غزة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 525 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 195 جنديا لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية في 26 من الشهر نفسه.

وقد خلّف العدوان الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة 24 ألفا و285 شهيدا، و61 ألفا و154 مصابا حتى أمس، وتسبب بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص) بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.