مسؤول أميركي للجزيرة: القوات الأميركية قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن صباح اليوم
16/1/2024-|آخر تحديث: 16/1/202407:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)
مسؤول أميركي للجزيرة:
- القوات الأميركية قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن صباح اليوم بتوقيت صنعاء
- الضربة الأميركية استهدفت ٤ صواريخ بالستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق.
- الضربة جاءت بعد استهداف الحوثيين أمس الاثنين ناقلة الحاويات جيبرلتار إيغل.
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة