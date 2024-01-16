مسؤول أميركي للجزيرة:

القوات الأميركية قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن صباح اليوم بتوقيت صنعاء

الضربة الأميركية استهدفت ٤ صواريخ بالستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق.

الضربة جاءت بعد استهداف الحوثيين أمس الاثنين ناقلة الحاويات جيبرلتار إيغل.

رويترز عن دبلوماسيين: دول الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر لمهمة بحرية من أجل حماية السفن في البحر الأحمر

التفاصيل بعد قليل..