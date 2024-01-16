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مسؤول أميركي للجزيرة: القوات الأميركية قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن صباح اليوم

16/1/2024-|آخر تحديث: 16/1/202407:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)

مسؤول أميركي للجزيرة:

  • القوات الأميركية قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن صباح اليوم بتوقيت صنعاء
  • الضربة الأميركية استهدفت ٤ صواريخ بالستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق.
  • الضربة جاءت بعد استهداف الحوثيين أمس الاثنين ناقلة الحاويات جيبرلتار إيغل.

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التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة