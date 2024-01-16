قصف أميركي جديد على اليمن والاتحاد الأوروبي يستعد لنشر قوة بالبحر الأحمر

أعلنت القوات الأميركية قصف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت صنعاء، في حين قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة عسكرية لردع الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن الضربة الأميركية استهدفت 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق.

وأضاف أن الضربة الأميركية جاءت بعد استهداف الحوثيين -أمس الاثنين- ناقلة الحاويات الأميركية "جيبرلتار إيغل".

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده تعمل على التصدي "لعدوان الحوثيين" في البحر الأحمر.

وأكد سوليفان -اليوم الثلاثاء خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا– أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التصعيد ووقف توسع النزاع في الشرق الأوسط، رغم ضرباتها على الحوثيين في اليمن.

تحركات أوروبية

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير/شباط المقبل، على أن تبدأ العمل سريعا.

وقال عديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة.

وحوّلت العديد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدا عن البحر الأحمر في أعقاب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين، التي تقول إنها تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل تضامنا مع قطاع غزة.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ودولا أخرى ستسيّر دوريات في البحر الأحمر في مهمة جديدة أُطلق عليها اسم "حارس الازدهار" لتهدئة مخاوف تأثير الاضطرابات بأحد أهم الشرايين التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.

لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة، خاصة الدول الأوروبية، أبدوا تحفظات على الخطة واعترضوا على فكرة أن تكون تحت قيادة واشنطن.

هجوم جديد

في المقابل، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع استهداف السفينة "زوغرافيا" التي كانت متجهة لموانئ إسرائيل.

وقال سريع -في بيان مصور- إن الجماعة "ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات لتأكيد تضامننا مع الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدر ملاحي يمني إن قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة جديدة في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة رويترز -عن هيئة التجارة البحرية البريطانية- أنها تلقت تقريرا عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف قرب مدينة الحديدة اليمنية، في حين نقلت صحيفة تلغراف البريطانية -عن مصدر اليوم- أن السفينة التي استهدفها الحوثيون "يونانية كانت تبحر من فيتنام إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنها خالية من البضائع.

واتهم الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام -اليوم الثلاثاء- الولايات المتحدة بممارسة ضغط على شركات شحن، مما أسفر عن تعليق نشاطها في البحر الأحمر، قائلا -في منشور على منصة إكس- إن "ما تعلنه عدد من شركات الشحن بتعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة الضغوط والتهويلات الأميركية".

ويتزامن ذلك مع إعلان شركة "إن واي كي" اليابانية للشحن تعليقها الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وأنها وجهت سفنها القريبة هناك بالانتظار في المياه الآمنة ودراسة إمكانية تغيير مسارها.

كما أعلنت شركة "شل" البريطانية للمحروقات إيقاف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى تحسبا لهجمات الحوثيين، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر مطلعة.

من جانب آخر، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" اليوم أنها ضبطت أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة، قالت إنها "كانت متجهة إلى الحوثيين"، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن أن الحوثيين استخدموا أسلحة كالتي تم ضبطها لتهديد الملاحة بالبحر الأحمر، وأن "إيران تواصل شحن مساعدات فتاكة للجماعة".