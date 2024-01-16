قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء إن المملكة قد تعترف بإسرائيل إذا تم حلّ الأزمة الفلسطينية.

وكان الوزير السعودي قد عبّر عن قلق بلاده بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن الأولوية لتقليل التصعيد من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة.

وخلال مداخلة أمام منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، قال ابن فرحان إنه يجب التركيز على المعاناة في غزة، مؤكدا أنه لا أدلة على أن أهداف إسرائيل في حربها على غزة قريبة التحقيق، وداعيا لإفساح المجال لمسار يمكّن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدما نحو السلام.

وأمام جلسة بالمنتدى حملت اسم "تأمين عالم غير آمن"، شدد وزير الخارجية السعودي على أنه يجب التركيز على الوضع في غزة لأنه يؤثر على المنطقة ويزيد التوتر في البحر الأحمر، وقال إن استمرار المعاناة في غزة غالبا سيخلف دوائر لا تنتهي من العنف.