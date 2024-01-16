عاجل.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا أطلقت النار على مسلحين ورصدنا عدة إصابات في المنطقة الحدودية قرب نيتسانا

هيئة البث الإسرائيلية: تبادل إطلاق نار على الحدود مع مصر جراء وصول مشتبه فيهم بينهم مسلحون للمنطقة الحدودية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحو 20 مشتبها فيهم بينهم مسلحون وصلوا قبل قليل من مصر إلى المنطقة الحدودية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا أطلقت النار على مسلحين ورصدنا عدة إصابات في المنطقة الحدودية قرب نيتسانا.

القناة السابعة الإسرائيلية: تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.