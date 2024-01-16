وساطة قطرية تنجح بالتوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل لإدخال أدوية ومساعدات لغزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الأدوية والمساعدات سترسل غدا الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأكد الأنصاري، استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن الأوضاع في العالم تزداد صعوبة وإن الوضع في فلسطين حساس.

وأضاف خلال مشاركته في منتدى دافوس أنه يجب التطرق إلى كيفية إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن وكيفية إطلاق سراح "الرهائن" والسجناء الفلسطينيين.

من جانبه، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن مسؤولين أميركيين يجرون مناقشات جدية في قطر من أجل التوصل لاتفاق آخر لإطلاق سراح "الرهائن" وإن واشنطن تأمل أن تؤتي ثمارها قريبا.

في الشأن نفسه، قال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك ركز خلال محادثاته في قطر على إطلاق سراح "الرهائن" الأميركيين المحتجزين في غزة.