خامنئي: هناك إجماع واسع بأن إسرائيل خسرت الحرب في غزة

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "هناك إجماعا واسعا بأن الكيان الصهيوني خسر الحرب في غزة وأصبح مهزوما ومتفككا"، مشيدا بما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر.

وفي لقاء جمعه بأئمة الجمعة في "حسينية الإمام الخميني" بالعاصمة طهران، قال المرشد الإيراني إن شعوب العالم، المسلمين منهم وغير المسلمين، يعتقدون أن "الكيان الصهيوني الغاصب قاس وظالم ومتعطش للدماء، وهو محزون ومهزوم ومتفكك، والعالم كله متفق على أن شعب غزة مظلوم ومنتصر".

كما قال خامنئي إن اليمنيين "قطعوا شرايين إسرائيل الحيوية ولم يهابوا تهديدات الولايات المتحدة"، واصفا ما يقوم به الحوثيون في دعم فلسطين بأنه "عمل كبير يستحق الإشادة والتقدير".

وأعرب عن أمله في "أن تستمر هذه الجهود والمقاومة والأنشطة حتى النصر بإذن الله تعالی".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم غربي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وأدى ذلك إلى إعلان البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول أن القوات الأميركية والبريطانية قامت بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي رد فعل الحوثيين، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع -أمس الاثنين- إن الجماعة تعتبر السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية "حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة"، مؤكدا استمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات "عدا موانئ فلسطين المحتلة".