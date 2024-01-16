أيقونة الصبر.. وائل الدحدوح يلعب الكرة مع الأطفال والجرحى

"رغم آلامه وجراحه يواسي الأطفال والجرحى" هكذا تفاعل جمهور منصات التواصل مع فيديو نشره المصور حمدان الدحدوح لمدير مكتب الجزيرة في غزة ومراسلها وائل الدحدوح وهو يلعب الكرة مع النازحين داخل مستشفى ناصر في خان يونس.

وعلق مدونون على المقطع بالقول إنه على الرغم من آلامه وجراحه وعظيم فقده لأحبائه فإنه يواسي الأطفال المصابين والمرضى باللعب معهم بالكرة، وقالوا إنه رجل بألف رجل، إنه العز والصمود والصبر والرحمة.

ووصف معلقون آخرون على الفيديو وائل الدحدوح بأيقونة الصمود والإصرار على إيصال ما يحدث في غزة من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع منذ أكثر من 100 يوم.

وحصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة منذ أن نشره حمدان الدحدوح عبر حسابه على إنستغرام في غضون 14 ساعة فقط.

يذكر أن عددا من أفراد عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته- استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد نجله حمزة منذ 10 أيام في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين جنوب قطاع غزة.