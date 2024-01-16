أمنيات أطفال غزة بعد 100 يوم من العدوان الإسرائيلي

أصبح أكبر ما يحلم به الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع هو أن تنتهي الحرب الإسرائيلية التي دمرت كل شيء، وأن يعيشوا بسلام مع العودة إلى حياتهم الطبيعية والذهاب إلى مدارسهم وتوفير الطعام والشراب لهم دون معاناة، بعد أن هجروا ونزحوا مع أسرهم إلى مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

ونشرت قناة الجزيرة مباشر فيديو سأل فيه أطفال قطاع غزة عن أحوالهم بعد 100 يوم من العدوان، و"بجملة كل شيء راح" أجابت البراءة من غزة.

ويتعرض أطفال غزة لمعاناة شديدة تزداد يوما بعد يوم، جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، حيث استشهد عدد كبير منهم ويُعتبرون الفئة المستهدفة في هذا العدوان والقصف العنيف الذي يستهدف المنازل والمدارس والمستشفيات.

وفي فيديو نشره حسن اصليح، صحفي من فلسطين لقي تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل لسيدة تحمل طفلة فلسطينية أُنجِبت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحكي للعالم معاناة الرضيعة في خضم الحرب على القطاع.

طفل فلسطيني أُنجِب في السابع من أكتوبر بالتزامن مع انطلاق شرارة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. pic.twitter.com/Urqtc1zMbW — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 15, 2024

وفي فيديو آخر تداوله متصفحو، منصة الإنستغرام نشره الصحفي رامي تويمه يظهر فيه طفل من غزة "يخبر العالم عن أمنيته فيقول على وقع أصوات القصف "نفسي أعيش بحرية".

وفي المقابل، نشر الطفل أبو جزر فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام، من أمام إحدى البنايات المهدمة في قطاع غزة، وكتب عليه تعليقا “بعد 100 يوم من العدوان الظالم علينا، وبرغم كل ما نعيشه من ألم كبير هناك رسالة طمأنينة من الله عز وجل {أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}”.

وبعد مرور أكثر من 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تستمر المشاهد المؤلمة التي تصل في كل لحظة من دون انقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي مما أسفر عن استشهاد أكثر من 24 ألفا و200 فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال.

وفي السياق نفسه قالت منظمة "أنقذوا الطفولة" الدولية، في11 يناير/كانون الثاني 2024، إن العدوان الإسرائيلي على غزة أودى بحياة 10 آلاف طفل فلسطيني أي ما يعادل 100 طفل في القطاع يموتون يوميا جراء القصف ومعاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها.

و قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" "ألكسندرا ميردوش"، إن آلاف الأطفال فقدوا حياتهم خلال 100 يوم من الحرب وأكثر من 1000 طفل بترت أطرافهم.