واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها مواقع في غزة أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، في غارات فجر اليوم الاثنين. بينما أكدت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف مدينة أسدود بدفعة من الصواريخ.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 33 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي على منازل في مدينة غزة فجر اليوم.

وأكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 24 ألفا، أكثر من ثلثيهم نساءٌ وأطفال.

في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجار ضخم هز منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، ورصد المراسل انفجارات ضخمة واشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكد المراسل استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر لليوم الرابع على التوالي.

من جانب آخر، بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر عملية قصف مدينة أسدود في ضواحي تل أبيب بدفعة من الصواريخ، وقالت إن القصف "ردٌ على المجازر الصهيونية" بحق المدنيين في غزة.

كما نشرت الكتائب مشاهد مواجهات، في مخيم البريج وسط القطاع، تظهر استهدافا عن قرب والتحاما لمقاتليها مع آليات وجنود الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط من سلاح الهندسة في المعارك الدائرة جنوب القطاع، كما أعلن إصابة 12 ضابطا وجنديا في معارك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 522، بينهم 194 منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش لن ينسحب من خان يونس أو أي مكان آخر من القطاع، وإن عمليات قواته بالمنطقة تستغرق وقتا، ويتم تكييفها مع الأخطار في الميدان ووضع الأسرى.

وزعم جيش الاحتلال إحباط محاولة من عناصر المقاومة لنقل وسائل قتالية عبر شاحنة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأعلن عن مهاجمة مسلحين اثنين بطائرة مسيرة خلال إحباطه المحاولة.

وأضاف أنه صادر بنادق ومسدسات وقنابل يدوية وقذائف "آر بي جي" ومعدات غطس تابعة لقوة بحرية تابعة للمقاومة، ودمر خلال الساعات الـ24 الماضية مستودعين للوسائل القتالية وهاجم مباني عسكرية تابعة لحماس.