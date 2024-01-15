هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إصابة سفينة بصاروخ من الأعلى قرب عدن باليمن
15/1/2024-|آخر تحديث: 15/1/202405:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إصابة سفينة بصاروخ من الأعلى قرب عدن باليمن.
- مصدر عسكري يمني للجزيرة: قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة في البحر الأحمر كانت تتجه إلى إسرائيل.
- مصدر عسكري يمني للجزيرة: الاستهداف جاء بعد رفض السفينة التحذيرات التي وجهت إليها.
- رويترز عن كبير مفاوضي أنصار الله الحوثيين: السفن في البحر الأحمر آمنة باستثناء الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل
المصدر : الجزيرة