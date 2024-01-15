من هم قضاة محكمة العدل الدولية التي تنظر الدعوى ضد إسرائيل؟

نظرت محكمة العدل الدولية يومَي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعد المحكمة -التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا- بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد تأسّست سنة 1945 ولها اختصاص عام، إذ إنها تتولى النظر في جميع القضايا التي تحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكلٍ خاص في الميثاق الأممي أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة -خلال الشهر الجاري- حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.

الإنفوغراف المرفق يلقي الضوء على قضاة المحكمة وهم 15 قاضيا تتقدمهم الأميركية جوان دونوغيو (رئيسة المحكمة) والروسي كيريل غيفورغيان نائب الرئيس، علما بأن الاثنين تنتهي ولايتهما الشهر المقبل.

كما يوجد بالمحكمة 3 قضاة عرب هم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف.