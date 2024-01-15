قيادي حوثي متوعدا واشنطن: فتحتم على أنفسكم أبواب جهنم

قال القيادي البارز في جماعة أنصار الله الحوثيين علي القحوم إن هجمات الولايات المتحدة ضد أهداف للجماعة "غير مؤثرة"، موضحا أن جماعته في حالة "استنفار" لخوض معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة ردا على "العدوان".

وقال القحوم عضو المكتب السياسي للجماعة في مقابلة مع وكالة الأناضول "من اليمن نقول للأميركيين: كل تحركاتكم وعدوانكم تجاه اليمن سيفشل، وسنواجه عدوانكم بكل ما أوتينا من قوة، وستغادرون المنطقة صاغرين، وسترون من البأس اليماني ما يردعكم ويكسر غطرستكم ويسقط هيبتكم المزعومة".

وأضاف "ستكون اليمن مقبرة لكم، وبعدوانكم هذا فتحتم على أنفسكم أبواب جهنم والجحيم والويلات التي ستغرقكم بإذن الله"، وتابع "نَفَسنا طويل، وهي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأوضح القحوم أن "الدولة والقيادة والقوات المسلحة اليمنية والشعب في حالة استنفار وتأهب لخوض المعركة المفتوحة معكم، وهو شرف كبير بأن نكون في مواجهة الشيطان الأكبر المتمثل في أميركا وبريطانيا وإسرائيل بشكل مباشر من أجل فلسطين وقضايا الأمة".

وفي ما يتعلق بعمليات الحوثيين في البحر الأحمر، أكد القحوم أن "استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة لن يتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها".

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين مساء الثلاثاء الماضي سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفجر أول أمس السبت، جددت الولايات المتحدة شن عدد من الغارات على العاصمة صنعاء، كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) صباح أمس الأحد إسقاط صاروخ مضاد للسفن قرب ساحل الحديدة في البحر الأحمر (غرب اليمن) أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين.