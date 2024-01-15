موجة ثانية من الغارات التركية على المسلحين الأكراد في العراق وسوريا

نفذ سلاح الجو التركي غارات جوية جديدة على أهداف للمسلحين الأكراد في شمالي العراق وشمالي سوريا، وذلك في إطار الرد على مقتل 9 جنود أتراك في أحدث هجوم لحزب العمال الكردستاني.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية -في بيان- أن مقاتلاتها قصفت مساء أمس الأحد 24 هدفا في مناطق متينا وهاكورك وكاره وآسوس وقنديل شمالي العراق، كما ضربت أهدافا في مناطق بالشمال السوري، وتحدثت عن قتل عدد كبير ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين".

وقالت إن من بين تلك الأهداف كهوفا ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومصانع غاز يستخدمها مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

وأضافت الوزارة أن المواقع التي استهدفت يرجح وجود قياديين "إرهابيين" فيها، بحسب ما ورد في البيان.

وبعد ساعات من مقتل 9 جنود أتراك أول أمس السبت في هجوم لحزب العمال على قاعدة تركية في أقصى شمال العراق، نفذ سلاح الجو التركي غارات على أهداف للحزب في العراق ووحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا، وتعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال.

وكانت وزارة الدفاع التركية قالت إن الموجة الأولى من الغارات الجوية استهدفت 54 هدفا للمسلحين الأكراد وأسفرت عن مقتل 57 مسلحا.