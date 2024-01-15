بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

بينما ينشغل العالم بمتابعة ما يجري في غزة في ظل العدوان الذي تشنه عليها إسرائيل لا يخلو الأمر من أخبار وتطورات أخرى قد تكون مهمة لفئات من القراء، لذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة.

وفي ما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2024 بعيدا عن الحرب على غزة:

مسيرات ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

خرج آلاف الألمان في مسيرة ببرلين -أمس الأحد- احتجاجا على ما يتم تداوله بشأن مخطط لدى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف لطرد الأجانب بشكل جماعي.

وذكرت الشرطة أن مسيرة برلين شهدت مشاركة نحو 10 آلاف شخص، بينهم مستشار البلاد أولاف شولتس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما نظمت مسيرات مماثلة في مدن أخرى.

وأفادت تقارير بأن "البديل من أجل ألمانيا" -الذي تظهر استطلاعات الرأي صعودا لشعبيته- بحث خلال لقاء مع متطرفين نمساويين خطة طرد جماعي للأجانب.

وكان شولتس قد حذر أول أمس السبت من تصاعد التطرف بعد انتقادات لليمين المتطرف ومساعيه لاستغلال احتجاجات مناهضة للحكومة يقودها مزارعون، وقال "عندما تتحول الاحتجاجات المشروعة إلى غضب أو ازدراء للعمليات والمؤسسات الديمقراطية نخسر جميعا"، مضيفا "وحدهم الذين يحتقرون ديمقراطيتنا سيستفيدون".

رئيسة تايوان تشيد بالشراكة الوثيقة مع واشنطن

التقى وفد غير رسمي -أوفدته الولايات المتحدة إلى تايوان– اليوم الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ ون، وذلك بعد يومين على انتخاب خليفتها لاي تشينغ تي، ووسط ضغوط متزايدة تمارسها الصين.

ورحبت الرئيسة التايوانية بحضور الوفد الأميركي الذي ضم مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي وجيمس شتاينبرغ نائب وزير الخارجية السابق ورئيسة المعهد الأميركي في تايوان لورا روزنبرغر، قائلة إن هذه الزيارة تشكل رمزا "للشراكة الوثيقة والمتينة" بين البلدين، مضيفة "نأمل أن تواصل العلاقات التقدم وأن تؤدي دورا رائدا في ازدهار وتنمية المنطقة والعالم".

ولاحقا، اجتمع الوفد مع الرئيس المنتخب الذي شكر الولايات المتحدة على "دعمها القوي للديمقراطية التايوانية".

وتأتي الزيارة في ختام حملة انتخابية اتسمت بتزايد الضغوط الدبلوماسية والعسكرية من جانب بكين التي انتقدت بشدة تهنئة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للرئيس الجديد.

وسيتولى لاي منصبه في 20 مايو/أيار مع نائبه هسياو بي خيم، وهو الممثل السابق لتايوان في الولايات المتحدة، وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت بإعادتها إلى كنفها بالقوة إن لزم الأمر.

20 ألف جندي بريطاني بأكبر مناورة للناتو منذ الحرب الباردة

تعتزم بريطانيا إرسال 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الحرب الباردة، وذلك في إطار تدريبات للحلف على صد غزو قوات روسية.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في وقت لاحق اليوم الاثنين نشر أفراد من الجيش والبحرية وسلاح الجو الملكي في التدريبات التي تشارك فيها 31 دولة بجميع أنحاء أوروبا.

ومن المقرر أن يجري نشر حوالي 16 ألف جندي بريطاني مزودين بالدبابات والمدفعية والمروحيات في جميع أنحاء شرقي أوروبا ابتداء من فبراير/شباط المقبل كجزء من التدريبات.

وستنشر البحرية الملكية أكثر من ألفي بحار على متن 8 سفن وغواصات حربية، فيما سيجري إرسال أكثر من 400 من قوات كوماندوز مشاة البحرية الملكية إلى الدائرة القطبية الشمالية.

كوريا الشمالية: إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، مؤكدة بذلك معلومات قدمتها كوريا الجنوبية أمس.

وأوضحت الوكالة أن إطلاق الصاروخ المزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت كان يهدف إلى "التحقق من قدرات التحليق والمناورة" وكذلك "موثوقية محرك الوقود الصلب الجديد".

وأكدت رئاسة الأركان في سول أنها "تدين بشدة عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة من جانب كوريا الشمالية باعتبارها استفزازا واضحا يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار" في شبه الجزيرة الكورية.

ولاية أيوا تفتتح موسم الانتخابات التمهيدية بأميركا

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى الدوائر الانتخابية في ولاية أيوا الأميركية، حيث سيحدد إلى حد كبير مستقبل المرشحين الحاليين للانتخابات الرئاسية لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأيوا هي الولاية الأولى التي يدلي مواطنوها بأصواتهم ضمن ما تعرف بانتخابات التجمعات الحزبية.

ويتنافس لدى الجمهوريين 3 مرشحين رئيسيين هم الرئيس السابق دونالد ترامب ورون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، في معركة قد تكون متقاربة للفوز بأولى ولايات السباق إلى البيت الأبيض.

ويتوقع الديمقراطيون أن يهزم الرئيس جو بايدن بشكل مريح الكاتبة ماريان وليامسون ودين فيليبس عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا.

ويؤمن المرشحون بأن الزخم الذي يرتبط بولاية أيوا ينبع من كونها نقطة الانطلاق للانتصار وجذب وسائل الإعلام ومصدر تمويل بقية السباق في حال تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات التمهيدية بالولاية.