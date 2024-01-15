الشرطة الإسرائيلية: مروحيات تطارد أحد أقارب المشتبه به في تنفيذ هجوم رعنانا

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: يبدو أن هجوم رعنانا إرهابي وتم اعتقال مشتبه فيه من سكان الخليل

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال فلسطيني من الخليل للاشتباه بتنفيذه عمليات الدهس والطعن في رعنانا

القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس بلدية رعنانا: الحدث مستمر ولم ينته بعد

تحقيق أولي للشرطة الإسرائيلية: شخص طعن امرأة واستولى على مركبتها ثم دهس آخرين في أكثر من موقع

مراسلة الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تدفع بقوات كبيرة بينها قوات خاصة إلى رعنانا

الإذاعة العبرية: تحييد سائق المركبة في رعنانا والشرطة تجري عمليات بحث عن مشتبه فيهم آخرين

القناة 14 الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة 4 على الأقل بجروح خطيرة في حوادث الدهس والطعن في رعنانا

معاريف عن رئيس بلدية رعنانا: نجري عمليات تمشيط واسعة في المدينة بمساعدة طائرات مروحية

القناة 7 الإسرائيلية: رئيس بلدية رعنانا يطلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع

يديعوت أحرونوت عن الشرطة الإسرائيلية: حدث استثنائي في رعنانا وقواتنا تجري تحقيقا في مكان الحادث

القناة 13 الإسرائيلية: 3 جرحى في حالة خطيرة و7 في حالة متوسطة جراء عمليات دهس وطعن في 3 أماكن بمنطقة رعنانا

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 19 إسرائيليا في حوادث دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب