إعلام إسرائيلي: تحذير من اشتعال الضفة ولا بد من قيادة بديلة

سلط الإعلام الإسرائيلي في نقاشاته الضوء على التطورات في الضفة الغربية على خلفية تحذير وجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خطر اندلاع مواجهة هناك، بالإضافة إلى تداعيات عجز الجيش عن تحقيق أهداف الحرب.

وحذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) نتنياهو "من خطر اشتعال الضفة الغربية في وقت قريب جدا".

وتحدث المراسل السياسي لقناة 13 تسيفي عوفاديفا عن "تحذير إستراتيجي" وجهه الشاباك وتم نقله شخصيا لنتنياهو، يؤكد أن هناك "خشية حقيقية من اشتعال الضفة الغربية، بسبب الضغط الاقتصادي الذي يتفاقم في الضفة لعدم إدخال آلاف العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، مما تسبب بضرر كبير للاقتصاد هناك"، وأيضا " بسبب عدم دفع أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تحتجزها، مما يؤدي إلى تقليصات في رواتب أجهزة الأمن الفلسطينية".

ويخشى الإسرائيليون -بحسب المراسل السياسي- تحويل السلاح، الذي بأيدي السلطة الفلسطينية بترخيص إسرائيلي، ضد الإسرائيليين والمستوطنين في الضفة الغربية.

ومن جهة أخرى، تركز النقاش في القناة 13 الإسرائيلية على مسألة عجز حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي عن تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.

وأقر داني دانون- وهو عضو الكنيست وعضو لجنة الخارجية والأمن في حزب الليكود– بأن الإسرائيليين بعيدون عن تحقيق أهداف الحرب، وقال "إذا لم ينجح رئيس الحكومة والمجلس الوزراء المصغر في تحقيق إنجازات في أهداف الحرب، فيجب أن تتحقق هذه الإنجازات عبر قيادة بديلة".

ودعا دانون إلى "التفكير في العودة إلى القوة التي بدأت بها إسرائيل الحرب على غزة، لأنه بغير ذلك سيظهر السنوار، ويقول أنا لا أزال هنا وكل شيء سيعود لسابق عهده، وهذا خطير على دولة إسرائيل".

وبشأن ملاحقة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أشار دانون إلى "وجود لائحة اتهام لاسامية قدمتها جنوب أفريقيا وتستغلها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، معترفا بأنهم " للأسف الشديد فقد نجحوا كثيرا، لأننا نتحدث الآن عن إبادة شعب".