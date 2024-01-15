أمير قطر: فلسطين قضية شرف وقتل وتهجير شعبها خط لا يمكن تجاوزه

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن فلسطين قضية مبدأ وشرف.

وأكد الشيخ تميم -أثناء استقباله أمس الأحد رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس في الديوان الأميري- أن قتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله.

وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالدوحة في وقت سابق من الشهر الجاري، أكد أمير قطر ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

كما دعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.