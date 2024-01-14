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هيئة بريطانية: تقرير عن اقتراب زورقين من سفينة قرب ميناء عصب الإريتري

Aqaba, Jordan – September 2014 – This stunning photograph captures the beauty of a beautiful sunny afternoon at Aqaba beach, which serves as Jordan's window on the Red Sea. In the background, you can see the impressive Flagpole and port facilities, adding to the picturesque coastal scenery.
الهيئة البحرية البريطانية دعت السفن المبحرة في البحر الأحمر إلى توخي الحذر (غيتي)
14/1/2024

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقّت تقريرا اليوم الأحد عن اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية، على بعد 23 ميلا بحريا (43 كيلومترا)، شمال غربي ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن الزورقين الصغيرين اقتربا من سفينة تجارية واعترضاها، في محاولة لحملها على تغيير مسارها.

وتابعت أن السفينة التجارية استمرت في مسارها بعد أن تلقت تطمينات من السلطات، من ثم ابتعد الزورقان الصغيران عن محيطها، ولم يُصب السفينة وطاقمها أيُّ أذى.

يأتي ذلك بعد أيام من حادثة محاولة اختطاف سفينة ترفع علم ليبيريا، وتضم طاقما بينهم 15 هنديا، في بحر العرب بالقرب من ساحل الصومال، قبل أن تتمكن قوات البحرية الهندية من الوصول إلى السفينة.

وأكدت البحرية الهندية التزامها بـ"ضمان سلامة الملاحة التجارية في المنطقة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والبلدان الأجنبية الصديقة"، ونشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي سفنا عدة بالمنطقة لهذا الغرض.

وذكر مركز القرصنة في مكتب الملاحة البحرية الدولية أنه رغم انخفاض أعمال القرصنة قبالة ساحل الصومال بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي عملية أتلانتا في 2008 فإن قراصنة استولوا على ناقلة في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووجّهوها إلى الصومال.

ودعت الهيئة البحرية البريطانية في وقت سابق السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر" وإبلاغها بأي نشاطات "مشبوهة".

المصدر : رويترز