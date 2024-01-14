هيئة بريطانية: تقرير عن اقتراب زورقين من سفينة قرب ميناء عصب الإريتري

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقّت تقريرا اليوم الأحد عن اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية، على بعد 23 ميلا بحريا (43 كيلومترا)، شمال غربي ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن الزورقين الصغيرين اقتربا من سفينة تجارية واعترضاها، في محاولة لحملها على تغيير مسارها.

وتابعت أن السفينة التجارية استمرت في مسارها بعد أن تلقت تطمينات من السلطات، من ثم ابتعد الزورقان الصغيران عن محيطها، ولم يُصب السفينة وطاقمها أيُّ أذى.

يأتي ذلك بعد أيام من حادثة محاولة اختطاف سفينة ترفع علم ليبيريا، وتضم طاقما بينهم 15 هنديا، في بحر العرب بالقرب من ساحل الصومال، قبل أن تتمكن قوات البحرية الهندية من الوصول إلى السفينة.

وأكدت البحرية الهندية التزامها بـ"ضمان سلامة الملاحة التجارية في المنطقة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والبلدان الأجنبية الصديقة"، ونشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي سفنا عدة بالمنطقة لهذا الغرض.

وذكر مركز القرصنة في مكتب الملاحة البحرية الدولية أنه رغم انخفاض أعمال القرصنة قبالة ساحل الصومال بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي عملية أتلانتا في 2008 فإن قراصنة استولوا على ناقلة في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووجّهوها إلى الصومال.

ودعت الهيئة البحرية البريطانية في وقت سابق السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر" وإبلاغها بأي نشاطات "مشبوهة".