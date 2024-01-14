ملك الدانمارك الجديد يتولى العرش بعد تنحي والدته

اعتلى الملك فريدريك العاشر عرش الدانمارك اليوم الأحد خلفا لوالدته الملكة مارغريت الثانية التي تنازلت رسميا عن العرش بعد 52 عاما من الحكم، فيما تجمعت حشود كبيرة في العاصمة لمشاهدة الحدث التاريخي.

وقال القصر الملكي إن التنصيب أصبح رسميا بمجرد توقيع الملكة مارغريت على وثيقة تنازلها عن العرش خلال اجتماع لمجلس الدولة في البرلمان، حيث إن الدانمارك لديها واحد من أقدم الأنظمة الملكية في العالم ولا تقيم مراسم تتويج.

وحضر الاجتماع ممثلو الحكومة والملكة مارغريت وفريدريك (55 عاما) وزوجته ماري المولودة في أستراليا (51 عاما) والتي أصبحت الآن الملكة وابنهما الأكبر كريستيان (18 عاما) الوريث الجديد للعرش.

وفاجأت الملكة مارغريت الثانية البلاد، في عشية رأس السنة بقرار التنازل عن العرش، لتصبح أول من يتخلى عن عرش الدانمارك منذ ما يقرب من 900 عام.

وتوافد عشرات الآلاف من جميع أنحاء البلاد على العاصمة لمشاهدة الحدث مما يشير إلى الشعبية الهائلة التي تتمتع بها العائلة المالكة في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة.

واستقل الملك والملكة الجديدان عربة تجرها خيول في طريق العودة إلى مقر إقامتهما، أمالينبورغ، وهو مجمع ملكي تم بناؤه في خمسينيات القرن الثامن عشر ويقع في وسط كوبنهاغن.

ولم تذكر مارغريت، التي قالت في الماضي إنها ستبقى على العرش مدى الحياة، سببا محددا لقرارها، لكنها قالت إن عملية جراحية كبيرة في الظهر خضعت لها في فبراير/شباط الماضي جعلتها تفكر في المستقبل.

ويتولى الملك الجديد العرش في وقت يتمتع فيها النظام الملكي بشعبية كبيرة. وأشار أحدث استطلاع للرأي تم إجراؤه بعد إعلان الملكة أنها ستتنازل عن العرش إلى أن 82% من الدانماركيين يتوقعون أن يحقق فريدريك نجاحا في مهامه الجديدة، كما توقع 86% ذلك لزوجته ماري.