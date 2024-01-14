مصرع 4 مهاجرين في محاولة عبور لبحر المانش

قالت البحرية الفرنسية إن 4 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم قبل فجر اليوم الأحد، وأصيب آخرون بجروح خطيرة أثناء محاولتهم عبور بحر المانش، من منطقة شمال غربي فرنسا باتجاه الشواطئ الجنوبية لبريطانيا.

وقالت إدارة البحرية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحادث وقع بالقرب من شاطئ بلدة في "ويميرو" في منطقة "با دو كاليه"، أثناء محاولة المهاجرين الوصول إلى قارب في البحر في مياه باردة جدا.

وأضافت "حتى الآن نأسف لوفاة 4 مهاجرين ونقل مهاجر واحد في حالة طوارئ مطلقة إلى مستشفى بولوني سور مير"، مؤكدة معلومات نشرتها الصحيفة اليومية "لا فوا دو نور" المحلية.

وقالت إن قوات الأمن "رصدت مغادرة القارب والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في المياه"، موضحة أن "الجزء الأكبر من الذين غرقوا انتشلتهم قوات حفظ النظام في الموقع".

وتابع المصدر ذاته أن قاطرة التدخل "أبيي نورماندي" التي كانت "تنفذ دورية في المنطقة، أطلقت قاربها لإنقاذ الغرقى"، و"في تلك اللحظة عثر الطاقم على أشخاص فاقدي الوعي في المياه".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "لا فوا دي نور" إن نحو 70 شخصا كانوا يحاولون ركوب زورق صغير، وانتُشل العشرات من المياه الباردة خلال جهود الإنقاذ الليلة الماضية، في بلدة ويميرو الواقعة إلى الجنوب من كاليه. وأضافت الصحيفة أنه يُعتقد أن الغرقى من العراق وسوريا.