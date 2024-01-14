في يومها الـ100.. ما أبرز محطات الحرب الإسرائيلية على غزة؟

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس السبت أكثر من 23 ألف شهيد ونحو 60 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

هذا الفيديو يستعرض أبرز محطات هذه الحرب المدمرة خلال أيامها الـ100.