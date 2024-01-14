عاصفة ثلجية تصيب ولايات أميركية بالشلل وتربك برامج المرشحين لانتخابات الرئاسة

أدت عاصفة ثلجية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات في أجزاء من الغرب الأوسط الأميركي وشمال غرب المحيط الهادي أمس السبت، مع توقعات بتعرض ولايات عديدة لحالة من الشلل جراء تراكم الجليد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة ستجلب ثلوجا كثيفة ورياحا عاتية وعواصف إلى الغرب الأوسط، مع توقع وصول درجات الحرارة إلى مستوى خطير من التجمد عبر جبال الروكي والسهول.

وتسببت العاصفة في إلغاء وتأخير أكثر من 7600 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ميشيغان، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف مشترك في ولايتي أوريغون وويسكونسن.

وفي ولاية أيوا، ألغى المرشحون المتنافسون على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة بعض الفعاليات قبل انعقاد المؤتمرات الحزبية بالولاية غد الاثنين، في مستهل سباق بالولايات تختار خلاله الأحزاب مرشحيها لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت سابق، تعهد دونالد ترامب -الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري- بالمشاركة في التجمّعات الانتخابية على الرغم من سوء الأحوال الجوية، لكنه عدل عن ذلك وفضّل المشاركة عبر الفيديو "بداعي الحذر".

رياح وثلوج

وتوقّعت مصلحة الأرصاد الجوية هبوب رياح قطبية وموجة من البرد القارس، محذرة من "رياح باردة على نحو خطر" تصل إلى 43 درجة مئوية تحت الصفر في ولاية أيوا وفي جميع أنحاء المنطقة خلال نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أيضا تساقط ثلوج تصل سماكتها إلى 5 سنتيمترات أو أكثر في الولاية، وحتى إلى 25 سنتيمترا في بعض المناطق.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية إن مونتانا وداكوتا قد تشهدان درجات حرارة منخفضة تصل إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر. وحذرت الوكالة من أن "درجات الحرارة القصوى هذه تعني أن هناك خطر الإصابة بقضمة الصقيع على الجلد المكشوف وانخفاض حرارة الجسم".

وقال خبراء الأرصاد إنه قد يكون هناك تراكم كبير للثلوج في أجزاء من أوريغون وأيداهو ويوتا، في حين من المتوقع هطول أمطار ثلجية ومتجمدة السبت في الجنوب والشمال الشرقي.

وتأتي العواصف في أعقاب طقس شديد البرودة ضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع، مما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.