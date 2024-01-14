"100 يوم كأنها 100 عام".. الأونروا تندد بـ"الحرب المدمرة" في غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الـ100 يوم الماضية كانت مثل 100 عام لسكان غزة.

وأشار لازاريني -في بيان أمس السبت- بالتزامن مع مرور 100 يوم على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف، وأضاف أن "1.4 مليون شخص لجؤوا إلى ملاجئ الأونروا واضطروا للعيش في ظروف غير إنسانية".

ولفت إلى أن غزة شهدت خلال الـ100 يوم الماضية "جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".

واعتبر أن "الـ100 يوم الأخيرة كأنها 100 عام لسكان غزة"، وقال إن معظم سكان غزة سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس السبت أكثر من 23 ألف شهيد ونحو 60 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.