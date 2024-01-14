جيش الاحتلال: قصفنا 30 ألف موقع بغزة خلال 100 يوم

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قصف 30 ألف موقع في غزة خلال 100 يوم من حربه المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على القطاع.

كما قال إنه جنّد خلال ذات الفترة 295 ألف جندي وضابط من صفوف الاحتياط، وأنه أجلى 970 عسكريا بواسطة المروحيات، ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف، ممن جُرحوا خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أنه اعتقل 2300 فلسطينيا من القطاع، بعضهم شارك في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدن وبلدات غلاف غزة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أن 11 ألف صاروخ أُطلقت على إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينها 9 آلاف من غزة و2000 صاروخ من لبنان.

وذكر جيش الاحتلال أنه قصف منذ بدء الحرب على غزة 3400 هدف في لبنان.

يُشار إلى جيش الاحتلال يشن حربا واسعة على قطاع غزة لليوم المئة على التوالي، تسببت في دمار كبير وأزمة صحية وإنسانية خانقة، وخلّفت حوالي 24 ألف شهيد، وأزيد من 60 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

كما ارتفعت حدة التوتر في الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف بشكل يومي مع عناصر حزب الله اللبناني، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وفي حركة نزوح للسكان والمستوطنين على طرفي الحدود.