شاهد.. القسام تدك أسدود بالصواريخ في اليوم الـ100 للحرب

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد مقاطع فيديو لقصف بلدة أسدود في غلاف غزة برشقة صاروخية، وذلك في اليوم الـ100 لبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها قصفت أسدود برشقة صاروخية من طراز "مقادمة إم 75" (M75) ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

كما حمل الفيديو عنوانا يقول: "100 يوم من المعركة، أسدود تحت خط النار ولدينا مزيد"، وصورا للصواريخ قبل وبعد إطلاقها من منصاتها باتجاه مستوطنة أسدود.

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في مدينة أسدود الساحلية، ولم يتطرق جيش الاحتلال إلى تفاصيل عن الأضرار أو الإصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت أيضا من هجمات الصواريخ في بلدتي جافني وبن ساكاي القريبتين. وذكرت الأنباء أن حطام أحد الصواريخ سقط فوق مدينة أسدود، ولم تقع إصابات.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وشنت فيها هجوما على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، أسفرت عن مقتل نحو 1500 إسرائيلي في بداية المعركة، وأسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بحرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.