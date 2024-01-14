الدانمارك تترقب تولي الملك الجديد للعرش بعد تنحي الملكة مارغريت

توافد الدانماركيون أمام مبنى البرلمان في كوبنهاغن في وقت مبكر -اليوم الأحد- لمشاهدة الملكة مارغريت الثانية، أطول ملوك الدانمارك حكما، وهي تسلم العرش لابنها البكر فريدريك.

وفاجأت الملكة البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة، في عشية رأس السنة بقرار التنازل عن العرش بعد 52 عاما، لتصبح أول من يتخلى عن عرش الدانمارك منذ ما يقرب من 900 عام.

وتوافد الناس من جميع أنحاء الدانمارك إلى العاصمة بما يعكس الشعبية الهائلة التي تتمتع بها العائلة المالكة.

وقالت آنا كارينا لورسن (59 عاما) "العائلة المالكة تعني كل ما هو دانماركي.. إنها الحكايات الخيالية والتقاليد".

لا مراسم للتتويج

ولن يكون هناك مراسم تتويج مثلما حدث في بريطانيا، ولكن التنصيب يتم في اللحظة التي توقع فيها الملكة مارغريت على وثيقة تنازلها عن العرش لولي العهد (55 عاما).

وسيحدث ذلك خلال اجتماع لمجلس الدولة في البرلمان ستشارك فيه الحكومة وفريدريك وابنه الأكبر كريستيان (18 عاما) الوريث القادم للعرش.

وبعد ذلك، ستعلن رئيسة الوزراء مته فريدريكسن عن تنصيب الملك الجديد في شرفة البرلمان، حيث سيلقي فريدريك خطابا قصيرا قبل أن يستقل العربة التي تجرها الخيول في طريق العودة إلى القصر برفقة زوجته.

ولم تذكر مارغريت، التي قالت في الماضي إنها ستبقى على العرش مدى الحياة، سببا محددا لقرارها، لكنها قالت إن عملية جراحية كبيرة في الظهر خضعت لها في فبراير/شباط الماضي جعلتها تفكر في المستقبل.

وسيتولى الملك الجديد العرش في وقت يتمتع فيها النظام الملكي بشعبية كبيرة. وأشار أحدث استطلاع للرأي تم إجراؤه بعد إعلان الملكة أنها ستتنازل عن العرش إلى أن 82% من الدانماركيين يتوقعون أن يحقق فريدريك نجاحا في دوره الجديد، بينما توقع 86% المثل لزوجته ماري (51 عاما).